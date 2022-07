Mariana Goldfarb posa com a filha de Cauã Reymond em jantar na Itália: ''Duas princesas''

Modelo Mariana Goldfarb compartilha noite ao lado da filha de Cauã Reymond e Grazi Massafera, a Sofia, em jantar na Sicília, na Itália

A modelo Mariana Goldfarb (32) está aproveitando dias de descanso na Itália na companhia do maridão, Cauã Reymond (42), e da filha dele!

Na noite de domingo, 10, a influenciadora digital compartilhou uma série de fotos de jantar pelas ruas de Sicília ao lado de Sofia (10), fruto do relacionamento do galã com a atriz Grazi Massafera (40). Em seu feed no Instagram, a gata posou com look todo preto, um top decotado e saia, que deixou sua barriga sarada à mostra. Em uma das fotos, ela posou sorridente com a herdeira do marido.

"Domingo", escreveu mariana ao legendar a postagem.

Nos comentários, Grazi deixou uma mensagem: "Quero pizza italianaaaa. Lindas", elogiou a famosa. "Lindas, maravilhosas, perfeitas", babou uma seguidora. "Duas princesas", disse outra. "Faltou o Cauã Reymond na foto. @marianagoldfarb", destacou uma terceira. "Tua enteada tá parecida contigo", comparou mais uma.

Mariana Goldfarb encanta com momentos divertidos ao lado de Cauã Reymond

Recentemente, Mariana Goldfarb compartilhou mais um dia de diversão em praia ao lado do maridão, Cauã Reymond, na Itália. A modelo chamou atenção ao exibir o corpão de biquíni cavado e arrancou elogios dos fãs. "As definições de casalzão foram atualizadas", "Que casal lindo", "Choque de admiração por aqui !!! Realeza do mar", "Mariana vai com calma minha amiga, meu coração não aguenta tanta belezaaaaaaaaaaa", "O corpo é um corpo né, Mari, sua lindaaa", destacaram os admiradores.

