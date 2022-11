De biquíni, Maíra Cardi exibe o corpão repleto de curvas impecáveis

Maíra Cardi ostenta seu corpo sequinho ao posar só de biquíni em uma piscina

CARAS Digital Publicado em 10/11/2022, às 12h17

A coach Maíra Cardi (38) elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar o seu corpo sarado ao curtir uma piscina. A beldade apareceu só de biquíni estilo cortininha e deixou suas curvas impecáveis à mostra.

Nas fotos, a estrela exibiu sua barriga sarada e o decote turbinado ao caprichar nas poses em vários ângulos.

Tanto que, nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Tá mais maravilhosa, um brilho diferente”, disse um seguidor. “Uau que gata”, declarou outro. “Que mulher linda”, afirmou mais um.

Maíra Cardi nega possibilidade de reatar com Arthur Aguiar

Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do site UOL, Maíra Cardi revelou que não tem o desejo de reatar o casamento com Arthur Aguiar após a separação.

“Sendo bem sincera, do fundo da minha alma, não vejo a menor possibilidade disso acontecer. Sem chances. Terminamos e voltamos muitas vezes, mas agora eu não tomei uma decisão impensada”, disse ela, e completou: “Já esgotei todas as possibilidades nesse relacionamento, dei tudo que eu tinha para dar. Fiz o meu melhor, e até além do que eu podia. Saio da relação com o coração em paz e com a certeza de que fiz tudo que poderia ser feito para que o casamento desse certo”.