Vai ter volta? Maíra Cardi abre o jogo sobre a relação com o ex-marido Arthur Aguiar

Separada, Maíra Cardi revela se tem ou não possibilidade de reatar o casamento com Arthur Aguiar

CARAS Digital Publicado em 10/11/2022, às 11h59

A coach Maíra Cardi (38) se pronunciou sobre os rumores de que o ex-marido Arthur Aguiar (33) estaria pensando em reconquistá-la após a separação. Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do site UOL, ela garantiu que não quer reatar o casamento e que a decisão do divórcio é definitiva.

“Sendo bem sincera, do fundo da minha alma, não vejo a menor possibilidade disso acontecer. Sem chances. Terminamos e voltamos muitas vezes, mas agora eu não tomei uma decisão impensada”, disse ela, e completou: “Já esgotei todas as possibilidades nesse relacionamento, dei tudo que eu tinha para dar. Fiz o meu melhor, e até além do que eu podia. Saio da relação com o coração em paz e com a certeza de que fiz tudo que poderia ser feito para que o casamento desse certo”.

Maíra Cardi mostra como é o seu quarto luxuoso

Há poucos dias, Maíra Cardi gravou stories de dentro do seu quarto em sua mansão e revelou como é a decoração do local. Ela chamou a atenção pelo tamanho do espaço, que tem uma cama enorme e até uma tela projeção no lugar da TV.

Além disso, ela também mostrou uma imagem do seu banheiro luxuoso, que tem uma banheira como destaque central, e o closet, que tem tapete em todo o chão e vários armários. Veja as fotos do quarto da Maíra Cardi aqui.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!