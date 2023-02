De biquíni, Giovanna Antonelli exibe a barriga reta e é elogiada

Aos 46 anos, Giovanna Antonelli choca ao mostrar a barriga reta em foto com biquíni em dia de sol em sua casa

A atriz Giovanna Antonelli aproveitou o domingo de folga das gravações da novela Travessia, da Globo, para renovar o bronzeado. A musa apareceu apenas de biquíni azul comportado enquanto tomava sol na área externa de sua casa e um detalhe roubou a cena: a barriga reta e sarada.

Em uma das fotos nas redes sociais, a estrela deu um close na barriguinha chapada e caprichou na pose para a foto. “Reenergizando nesse lindo de bonito”, disse ela.

Nos comentários, Antonelli foi muito elogiada por seus fãs. “A mais linda”, disse um seguidor. “Surreal de linda”, afirmou outro. “Tá gata, hein”, declarou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Antonelli (@giovannaantonelli)

Giovanna Antonelli pode dar spoiler de 'Travessia'?

Nos bastidores do Camarote CARAS na Sapucaí, Giovanna Antonelli respondeu uma pergunta que todo mundo quer saber: ela já sabe o final de Helô na novela Travessia? Ela garantiu que não sabe! A estrela contou que não tem spoilers para dar sobre o futuro da delegada na novela de Gloria Perez, mas garante que se diverte muito ao reviver a personagem.

“Todo mundo me para na rua para perguntar spoiler da novela, mas, assim como vocês, nós, atores, também inacreditavelmente, só recebemos semana a semana. E a gente vai construindo a cada semana. O que é bom de uma certa forma porque a gente não antecipa nenhuma emoção. E é ruim porque a gente não pode contar uma fofoquinha para vocês. Eu não sei o que vai acontecer com a Dona Helô. Foi um presente poder reviver essa personagem junto com Nero e Lucy. A gente se diverte muito nos bastidores e vocês podem imaginar né? A gente não tem torcida, a gente quer divertir o público. Então vem com a gente nessa reta final”, disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

O que na bolsa de Giovanna Antonelli para ir à Sapucaí?

Na noite do desfile das campeãs na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, Giovanna Antonelli mostrou o que tinha na sua bolsa. Com uma bolsa brilhante, ela levou poucos itens, incluindo um celular, um óculos e um gloss. Assista no vídeo!