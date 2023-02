Travessia: resumo da novela de 20 a 25 de fevereiro

Nos próximos capitulos da novela 'Travessia', Helô dá ordem de prisão a Moretti

Capítulo 115 - Segunda-feira, 20 de fevereiro

Dante orienta Oto a não ficar próximo de Brisa. Oto se emociona ao olhar Brisa. Moretti se preocupa ao perceber que não vai conseguir fazer o pagamento no prazo estipulado pelo chantagista, e resolve pedir ajuda a Laís para localizar Stenio. Brisa conversa com Bia, sem saber que a moça é namorada de Oto. Mesmo disfarçados, Oto e Brisa cruzam seus olhares no bloco de Carnaval.

Capítulo 116 - Terça-feira, 21 de fevereiro

Brisa comenta com Tininha que teve a impressão de que conhecia o homem que estava vestido de pierrô. Ari reage, quando Chiara lhe diz que Guerra pensa em fazer um contrato de união estável para eles. Guerra concorda em incluir Brisa no teste de DNA. Oto diz a Bia que não quer que nada mude entre eles. Stenio recebe o mapa para deixar o dinheiro da chantagem, enviado por Pilar. Helô tem acesso à mensagem de Pilar através da escuta telefônica de Moretti, e se apronta para interceptar a ação.

Capítulo 117 - Quarta-feira, 22 de fevereiro

Ari entrega o documento de união estável assinado para Guerra. Depois que Moretti coloca o dinheiro no depósito e pega o envelope com o inquérito, Helô e Yone tentam interceptar Pilar, que acaba levando um tiro de raspão. Yone consegue pegar o inquérito, que Moretti deixa cair no chão. Moretti conta a Stenio que esteve em um tiroteio. Stenio aconselha Moretti a encontrar com Guida. Pilar tenta disfarçar para Helô e Creusa o ferimento à bala que tem na perna. Oto diz a Bia que não é pai de Tonho. Moretti se surpreende ao encontrar Guida com Ivan, e ser chamado de papai pelo rapaz.

Capítulo 118 - Quinta-feira, 23 de fevereiro

Stenio informa a Moretti que o cliente irá refazer o exame de DNA em um laboratório indicado pelo Juiz. Guida avisa a Ivan que a armação que eles montaram é uma espécie de cobrança por danos morais do que sofreu com Moretti. Sara se emociona ao abraçar Ivan, pensando que o rapaz é filho de Débora. Ari diz a Brisa que Oto está no Rio. Helô avisa a Juliana e a Flora que o inquérito de Brisa foi encontrado. Brisa vê Oto abraçado com uma mulher, sem reconhecer Bia. Núbia e Brisa discutem. Laís avisa a Stenio que o inquérito de Brisa foi encontrado. Moretti pergunta a Guida quanto ela quer para desaparecer com o suposto filho.

Capítulo 119 - Sexta-feira, 24 de fevereiro

Moretti diz a Stenio que prefere pagar para ficar livre de Guida, e Ivan comemora. Stenio garante a Moretti que pensará em algo para justificar a inclusão do nome do cliente no inquérito que envolve Brisa. Moretti ameaça Oto. Bia conta a Sara que Oto a convidou para morar com ele em Portugal. Cidália não gosta de saber que Guerra dará um cargo para Ari no departamento financeiro da empresa. Oto diz a Laís que está preocupado com Brisa. Oto impede que Theo agrida Laís. Oto se depara com Brisa na delegacia de Helô.

Capítulo 120 - Sábado, 25 de fevereiro

Oto mostra a Helô um áudio de Moretti ameaçando-o. Helô diz a Yone que Moretti está encrencado. Guerra não aceita o pedido de demissão de Gil, e acaba aumentando o salário do rapaz. Dina reclama de Guida para Núbia. Gil se sente ameaçado por Ari. A cigana avisa a Brisa que uma mulher irá levá-la até seu parente consanguíneo. Ari inventa uma desculpa a Chiara, ao ser questionado pela namorada sobre a mensagem de Prates no celular do arquiteto confirmando uma transferência de ações. Helô dá ordem de prisão a Moretti.