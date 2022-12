De biquíni fio-dental, Kelly Key exibe o bumbum GG em dia de pescaria

Kelly Key ostenta suas curvas impecáveis ao usar look ousado para pescar em Angola

A cantora Kelly Key (39) atraiu todos os olhares ao mostrar o look que usou para um dia de pescaria em Angola. Passando uma temporada fora do Brasil com a família, ela aproveitou o domingo de sol para praticar uma atividade ao ar livre.

A estrela abriu um álbum de fotos nas redes sociais do seu dia de pescaria com a família e sua boa forma roubou a cena. A artista surgiu de biquíni fio-dental e top cropped de manga comprida enquanto aproveitava o tempo no sol para renovar o bronzeado. Inclusive, ela deixou à mostra seu bumbum e as pernas torneadas.

Nos comentários da foto, os fãs elogiaram a beleza dela. “O corpo dos meus sonhos”, disse um seguidor. “Uma sereia pescando”, comentou outro. “A mulher mais linda do Brasil”, declarou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kelly Key (@oficialkellykey)

Kelly Key fala sobre os cuidados com a beleza

Recentemente, Kelly Key contou sobre como cuida de sua beleza. "Poxa que coxa. Alimentação é tudo!!!! Não adianta nada pegar pesado na academia por quase 2h se no restante do dia você não se dedicar também na alimentação!", disse ela.

E completou: "Treino e alimentação precisam andar lado a lado! A… Mas ela tem isso. A… Mas ela aquilo

Mas nada, musa! Não se iluda! Não existe milagre! Com tudo isso aí eu me dedico todos os dias! E ainda estou no caminho! Não treina e não se alimenta bem só para você ver!".

Logo depois, ela contou sobre o início na vida saudável. "Claro que agora me sinto em um outro momento! Comecei treinando 30min por dia… Não sabia nem como montar meu prato! Tinha objetivos diferentes! Só queria ser saudável… Não olhava ainda para a questão estética… Mas ganhei gosto! Ao longo desse processo eu aprendi tanta coisa! Estudei tanto... Tenho prazer em ver do que sou capaz! Prazer em ver a “mágica acontecer” com DISCIPLINA! 9 anos de vida saudável! Novos hábitos! Nunca é tarde, se cuide", finalizou.

