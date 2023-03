De biquíni fininho, Viviane Araújo exibe a barriga negativa em dia de sol

Viviane Araújo relembra fotos com biquíni mínimo e ostenta seu corpaço escultural em foto nas redes sociais: 'Tchau pro verão'

A atriz Viviane Araújo (47) elevou a temperatura das redes sociais nesta segunda-feira, 20, ao relembrar uma foto com look ousado. A beldade compartilhou uma foto nas redes sociais usando apenas biquíni estilo fio-dental estampado e ostentou suas curvas impecável.

Com o corpaço poderoso à mostra, ela exibiu sua barriga negativa ao caprichar na pose encostada em uma pedra ao ar livre. “Só pra dar tchau pro verão! A estação do ano que eu mais amo”, disse ela na legenda, já que o outono começa nesta segunda-feira.

Nos comentários, ela foi muito elogiada pelos fãs. “Deusa”, disse um seguidor. “Você é maravilhosa demais”, afirmou outro. “Um corpaço bem definido, sem exageros”, comentou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Aposentadoria de Viviane Araújo?

A atriz Viviane Araújo (47) marcou presença na primeira noite de desfiles da Série Ouro do carnaval do Rio de Janeiro na Marquês de Sapucaí na madrugada deste sábado, 18. Com um look dourado repleto de franjas, ela roubou a cena ao circular pelos camarotes do local e surpreendeu ao falar sobre a possibilidade de se aposentar do carnaval.

Rainha de bateria há muitos anos, ela contou que ainda não pensa em deixar o cargo da folia por enquanto. “Ainda não penso, mas sei que um dia não serei eterna. Serei eterna no coração das pessoas, no carnaval, pela minha história, pelo que represento eu serei eternizada. Pela minha trajetória. Mas eu não vou estar sempre aqui, desfilando como rainha. Um dia, realmente, eu não estarei mais, mas não sei quando”, declarou ela ao colunista Lucas Pasin, do site UOL.