De biquíni fininho, Sheila Mello impressiona ao exibir curvas impecáveis: "Sempre perfeita"

A dançarina Sheila Mello exibiu seu corpão escultural de biquíni e ganhou elogios dos seguidores das redes sociais

A ex-dançarina do grupo É o Tchan Sheila Mello elevou a temperatura das redes sociais nesta quarta-feira, 12, ao compartilhar um clique exibindo seu corpo escultural enquanto aproveitava o dia ensolarado.

No clique publicado no feed do Instagram, a loira surge usando um biquíni estampado e óculos escuros, enquanto faz pose em meio a um gramado. A imagem destacou a cintura fininha e definida dela, além de suas pernas torneadas.

Ao dividir o registro, Sheila falou sobre como aproveitou o seu dia. "Sobre o sol nesse dia maravilhoso, companhia das pessoas que eu amo e renovação de energias para enfrentar o semestre que acabou de começar!", escreveu ela na legenda da publicação.

Os internautas elogiaram a beleza da dançarina nos comentários. "Tá linda", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "Que bela", afirmou uma fã. "Sempre perfeita", falou mais uma. "Linda demais. Musa", comentou uma admiradora.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheila Mello♌️👩‍👧💃🏼 (@sheilamello)

Leia também:Fernando Scherer, o Xuxa, reúne a ex e a atual mulher em evento: "Família"

Kleber Bambam relembra quando levou um 'fora' de Sheila

O ex-BBB Kleber Bambam divertiu os fãs ao contar que já levou um fora da dançarina Sheila Mello. Em participação no podcast Papagaio Falante, ele contou que levou um 'toco' da ex-loira do É o Tchan, e ainda insinuou que ela o trocou por outro homem famoso.

"A Sheila Mello tocou no meu ombro, quando eu era segurança na boate, nem tinha entrado ainda no 'Big brother', nem era famoso. Ela tocou no meu ombro e passou... Aí um dia eu a reencontrei, depois de dez anos, numa boate, e eu estava ali paquerando ela, tentando sair com ela... Só que chegou o Cielo, o nadador, que havia acabado de ganhar a medalha olímpica, e ficou com ela. Eu perdi para o Cielo", disse ele.