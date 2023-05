De biquíni fininho, ex-BBB Thais Braz ostenta abdômen trincado durante passeio de barco: "Perfeita"

A ex-BBB Thais Braz arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao exibir seu corpo sarado durante viagem

A ex-BBB Thais Braz (30) elevou a temperatura das redes sociais nesta quarta-feira, 3, ao publicar alguns cliques de biquíni.

Curtindo alguns dias de descanso em São Miguel dos Milagres, Alagoas, a ex-participante do BBB 21 aproveitou o dia ensolarado para fazer um passeio de barco e ostentou suas curvas impecáveis e seu abdômen sarado ao apostar em um biquíni fininho. Ela ainda compôs o look com uma saída de praia e óculos escuros.

Os registros da cirurgiã-dentista logo chamou a atenção dos internautas, que encheram a postagem de curtidas e elogios. "Gata de tudo", disse uma seguidora. "Lindíssima, uma bela mulher", afirmou outra. "Uma verdadeira deusa", afirmou um fã. "Você tá perfeita", comentou a ex-BBB Sarah Andrade.

Confira as fotos de Thais Braz de biquíni:

Procedimento cirúrgico

Recentemente, Thais precisou ficar um período ausente das redes sociais para realizar uma mastopexia, que consiste no levantamento das mamas, com troca das suas próteses de silicone.

Após receber alta, a ex-BBB surgiu na web e conversou com os fãs. "Sumi, mas por um motivo. Foi por uma cirurgia. Eu troquei minhas próteses de silicone aqui no Rio de Janeiro com o Dr Leonardo Avellar. Vim até o Rio para fazer cirurgia com ele", revelou.

Depois, Thais mostrou na gravação um pouco do volume dos novos seios, revelando que teve que colocar próteses maiores para que a cicatriz do procedimento não ficasse tão evidente. "Ia colocar menos, mas se eu colocasse menos, a cicatriz ia ficar muito grande. Coloquei uma menor, mas não tão menor", explicou.

