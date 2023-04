De biquíni fininho, Erika Januza exibe corpão em viagem ao Nordeste: ''Mulherão''

Atriz Erika Januza rouba a cena e coleciona elogios dos seguidores ao compartilhar fotos de viagem para o Nordeste do país

A atriz Erika Januza (37) usou as redes sociais para compartilhar fotos de uma viagem para o nordeste, após apresentações com o espetáculo Paixão de Cristo.

No Instagram, a artista publicou uma sequência de imagens em que aparece usando um biquíni preto com as tiras fininhas, deixando à mostra seu corpaço escultural. Ela ainda mostrou alguns passeios durante os dias de viagem em diferentes locais, como João Pessoa e Pipa.

"Não queria me envolver... mas já tô envolvida! Muito grata e feliz pelos dias lindos que vivi, trabalhos que fiz, pelos lugares que vi, pessoas que conheci, sabores que senti, bênçãos que recebi", começou escrevendo na legenda.

"Tibau do Sul, Natal, Pipa, João Pessoa, a todos que encontrei pelo caminho e me cuidaram tão bem. Obrigada! Super recomendo viajar por essas bandas apaixonantes! Em uma viagem é possível pegar o carro e fazer várias outras! Anote aí!", disse ainda Januza, que arrancou elogios dos fãs pela beleza.

"Mulherão", "Maravilhosa", "Que mulher", "Belíssima", "Temos um litoral lindo e paradisíaco de ponta a ponta. @erikajanuza um beijo, volte logo viu", "Deusa", "Linda", disseram os admiradores da gata nos comentários do post.

Confira as fotos de Erika Januza:

Erika Januza curte passeio de barco ao lado de Henri Castelli em viagem

A atriz Erika Januza aproveitou alguns dias em João Pessoa! A artista, que estreou o espetáculo Paixão de Cristo no dia 06, na Paraíba, usou as redes sociais para compartilhar registros da viagem!

De biquíni estampado em preto e branco, a famosa abriu álbum de fotos em que aparece curtindo dia de sol em passeio de barco. Em alguns cliques, ela surgiu ao lado de Henri Castelli (45), que interpretou seu filho Jesus na peça, e outros integrantes do projeto.