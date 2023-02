De biquíni, Fabiola Gadelha exibe boa forma em fotos com a filha

Fabiola Gadelha ostenta suas curvas impecáveis em foto de biquíni combinando com o look da filha em dia na praia

Ex-apresentadora da Record TV, Fabiola Gadelha agitou as redes sociais nesta semana ao compartilhar novas fotos com a filha caçula, Yarin. Asduas apareceram com looks combinando em uma tarde de sol na praia.

Nas imagens, mãe e filha apareceram com looks com estampa xadrez e também bandanas iguais. Além disso, a jornalista exibiu a sua boa forma ao deixar a barriga sarada à mostra ao posar apenas de biquíni.

“Carrossel de amor e muita sintonia!”, disse ela na legenda.

Fabiola Gadelha anuncia o fim do contrato com a Record TV

No início do ano, Fabiola Gadelha encerrou o contrato de cerca de 10 anos com a Record TV. Nas redes sociais, ela confirmou sua saída da emissora em um depoimento. “Passando mais para tranquilizá-los. Tá tudo bem, tá tudo certo. A vida é de etapas, né. E essa etapa de 10 anos de uma história construída [chegou ao fim]. Eu tenho muito que agradecer à Record, que me abraçou, que me deu muitas oportunidades. E eu levo no coração a Record, as pessoas que fazem a Record, que sempre estiveram do meu lado, me motivando, me ajudando. A gente não vive sem o outro, eu só tenho a agradecer a todos que estiveram nessa minha caminhada. Meu coração está cheio de gratidão, de alegria e felicidade, porque nós sabemos que quem está no comando é Deus. E ao mesmo tempo feliz e agradecida pela história que foi construída juntamente com a Record”, disse ela.

“Foi uma decisão tomada na semana passada. O que importa é que um ciclo se encerra, outro se inicia, mas nada se apaga. Tudo que eu vivi na Record será lembrado eternamente e eu levarei no meu coração. Rabo de Arraia, o apelido carinhoso que o Marcelo me deu, será eterno para mim e a minha amizade com ele. A Record me deu a oportunidade de ser a única mulher a apresentar um programa policial nacional. Eu tive muitas oportunidades, me encontrei em diversas áreas, fui muito feliz. E agora continuarei sendo muito feliz na minha nova caminhada”, finalizou.