De biquíni cor da pele, Scheila Carvalho ostenta corpaço absurdo

Aos 49 anos, Scheila Carvalho registrou dia na piscina e chamou a atenção ao exibir curvas treinadas em biquíni diferente

CARAS Digital Publicado em 28/09/2022, às 10h52

A dançarina Scheila Carvalho (49) impressionou ao mostrar seu corpaço treinado em vídeos em sua rede social. Nesta terça-feira, 27, ela gravou um pouco de seu dia curtindo o sol na piscina e chamou a atenção ao aparecer de biquíni.

Nos registros, a famosa surgiu usando um modelo com detalhes pretos cor de pele e intrigou com o modelo diferente, que parecia ser transparente.

Deitada com seus cachorros, Scheila Carvalho esbanjou boa forma ao aparecer renovando o bronzeado tranquilamente e com muito estilo usando a roupa de banho nada discreta.

Dona de curvas bem treinadas, a ex-dançarina do É o Tchan chamou a atenção ao mostrar sua barriga sarada na selfie tomando sol.

Ainda recentemente, a artista deu o que falar ao exibir seu corpaço absurdo em um look escândalo para o Domingão com o Huck. Com uma peça verde cheia de brilhos, ela parou tudo ao deixar seus pernões de fora.

Scheila Carvalho impressiona ao mostrar o tamanho da filha, Giulia Santos

Além de impressionar com sua boa forma treinando na academia ou usando looks estilosos com um toque ousado, Scheila Carvalho deu o que falar nos últimos dias ao compartilhar um vídeo com a filha, Giulia Santos, de 12 anos. Isso porque, a herdeira apareceu quase do tamanho dela.

"Nossa, Scheila, a Giulia já tá quase do seu tamanho", escreveu a dançarina no vídeo em que apareceu exibindo a altura da garota, fruto de seu relacionamento com o cantor Tony Salles (41), com quem está casada desde 2007.

Tempos atrás, Scheila Carvalho celebrou o aniversário de 12 anos Giulia Santos com um festão em sua casa. Na área externa de seu lar, a famosa proporcionou um evento para a menina e os amigos da garota com um toque bem moderno, com balada e drinks sem álcool.

