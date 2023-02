De biquíni, Carolina Dieckmann exibe cinturinha e deixa fãs babando: ''Gisele Bündchen nunca errou''

Aos 44 anos, atriz Carolina Dieckmann impressiona ao surgir de biquíni em fotos e ostenta suas curvas perfeitas e a barriga sarada

Dona de uma beleza de dar inveja, a atriz Carolina Dieckmann (44), que vive Lumiar na novela Vai Na Fé, da Globo, acordou animada nesta sexta-feira, 24, para aproveitar o dia de sol!

A artista usou as redes sociais para compartilhar alguns registros em que aparece de biquíni para renovar seu bronzeado e roubou a cena em meio a arbustos no quintal de sua casa no Rio de Janeiro.

Usando um look colorido, ela amarrou a parte de cima de um jeito diferente e ostentou o abdômen saradíssimo ao abaixar bem a calcinha. "Uma mina com uma manhã de sexta e sol não quer guerra com ninguém", escreveu Dieckmann ao legendar da publicação.

Nos comentários, os seguidores exaltaram a beleza de Carol. "Deusa", "Perfeita, nossa", "Gisele Bündchen nunca errou, e eu sabia desde que a vi na TV pela primeira vez!", "Espetáculo", "Mulher linda, uma deusa da beleza", "Você não existe, na moral", "Aff, que gata", disseram.

Recentemente, em participação no podcast Quem Pode, Pod, de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, a loira contou que a fama de que seria uma pessoa antipática surgiu quando precisou ser mais firme em sua vida. “Você tem essa coisa de ser muito na sua e pelo jeito, no trabalho você também é. Você acha que vem daí essa coisa das pessoas acharem que você não é tão acessível?”, perguntou Ewbank.

Dieckmann, então, respondeu com sinceridade: “Eu acho que tem mais a ver com a minha firmeza. Nos momentos em que a minha vida profissional tentou atropelar a minha vida pessoal, eu falei: 'não'. E um 'não' firme. Não há negociação. Minha vida particular não entra em negociação."

Confira Carolina de biquíni:

Filho caçula de Carolina Dieckmann rouba a cena em fotos com a mãe

A atriz Carolina Dieckmann fez uma rara aparição em público com o seu filho caçula, José, de 15 anos, fruto do casamento com Tiago Worcman. Os dois foram fotografados enquanto desembarcavam no Rio de Janeiro recentemente.

Eles foram vistos caminhando lado a lado nos corredores de um aeroporto da cidade e José chamou a atenção. O rapaz mostrou que cresceu e já está mais alto do que a mãe. Vale lembrar que Dieckmann também é mãe de Davi, de 23 anos, fruto do antigo relacionamento com Marcos Frota.

