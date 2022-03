De biquíni, Carla Diaz rouba a cena ao empinar o bumbum na piscina: ''Musa Inshallá''

Atriz Carla Diaz agitou as redes sociais ao postar sequência de fotos de biquíni e arrancou elogios dos fãs pela beleza

CARAS Digital Publicado em 02/03/2022, às 09h02

A atriz Carla Diaz (31) elevou a temperatura na web ao postar novas fotos do feriado de Carnaval!

Curtindo dia de sol na piscina, a loira compartilhou uma série de registros exibindo seu corpaço escultural.

Em seu feed no Instagram, a artista empinou o bumbum redondinho na piscina em um biquíni com estampa de oncinha. Em outras imagens, ela apareceu sentada em uma cadeira tomando drink, com seu cachorrinho no colo, e brincou ao citar música da cantora Glória Groove (26).

"Como já dizia Glória Groove: “Ela é bumbum de ouro. Tesouro, Inshallá'", escreveu Carla Diaz na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios à gata, que interpretou Khadija em O Clone, quando tinha 10 anos de idade. "Que mulher! Seu namorado é um cara de sorte em?", disse o namorado, Felipe Becari. "Gata demais", elogiou Naiara Azevedo. "Zerei a vida com a benção da própria musa inshallá", destacou Glória Groove. "Vem cá, dona Carla, me conta… dói muito carregar toda beleza assim nas costas? NÃO É POSSÍVEL", brincou uma admiradora. "Que deusaa", babou mais uma.

Internautas brincam com 'maldição da roupa rosa' no BBB

Após eliminação de Brunna Gonçalves do BBB 22, os internautas notaram semelhança entre alguns participantes que deixaram o reality. Muitos deles vestiram looks cor de rosa no dia de eliminação, como Carla Diaz, Bianca Andrade e Gil do Vigor, e a web comentou sobre a 'cor amaldiçoada' no reality. "Às terças somos eliminadas usando rosa", brincou um seguidor.

Confira os cliques sensuais de Carla Diaz: