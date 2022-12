De biquíni brilhante, Patrícia Poeta surge arrasadora na praia: ''Um espetáculo''

Apresentadora Patrícia Poeta surgiu deslumbrante em praia da Bahia usando look de praia estiloso e nada discreto

A apresentadora Patrícia Poeta (46) chamou a atenção na rede social ao mostrar alguns cliques de sua viagem de fim de ano. Neste sábado, 31, menos de um dia depois de chegar a Caraíva, na Bahia, a famosa mostrou como está curtindo por lá e impressionou ao surgir de look de praia.

Pronta para aproveitar a areia e o mar com os amigos, a jornalista global surpreendeu ao surgir deslumbrante usando um biquíni brilhante e uma saia com fenda até o limite.

Com os cabelos soltos e sem maquiagem, Patrícia Poeta deu um show de beleza e elegância no local cheio de natureza. "Caraivando… últimas horas de 2022…", escreveu a comunicadora sobre os últimos momentos do ano na praia.

Nos comentários da publicação, os seguidores logo encheram a musa de elogios. "Esta mulher é um espetáculo", admiraram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Ainda recentemente, a jornalista impressionou com um look de festa para um evento de premiação na Globo. Com um vestido decotado todo brilhante, a famosa surgiu poderosa para o momento.

Veja as fotos de Patrícia Poeta em Caraíva:

Patrícia Poeta revela como é o seu novo apartamento em São Paulo

A apresentadora Patricia Poeta está em uma nova fase em sua vida pessoal e profissional. Ela assumiu o comando do programa Encontro, da Globo, após a saída de Fátima Bernardes (59), e também mudou de cidade.

Após passar um longo período vivendo no Rio de Janeiro, a comunicadora se mudou para São Paulo e está com um novo apartamento. Durante o Encontro ela mostrou detalhes do seu novo lar.

Patricia contou que está vivendo em um apartamento com conceito aberto entre a cozinha e a sala de estar. O local também tem quarto com suíte e banheira, escritório e varanda para ela relaxar.

“Eu estou de casa nova. Eu me mudei para São Paulo. Já sou de casa lá no apartamento”, disse ela na atração.