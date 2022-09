De biquíni branco, Scheila Carvalho usa saia com fenda profunda e exibe corpo sarado

Scheila Carvalho deixa os fãs babando ao exibir o seu corpo musculoso em look todo branco e sofisticado

CARAS Digital Publicado em 26/09/2022, às 13h04

A dançarina Scheila Carvalho agitou as redes sociais nesta segunda-feira, 26, ao exibir o seu corpo sarado e musculoso em um novo vídeo. Desta vez, a morena apareceu com biquíni branco e saia com fenda profunda.

Nas imagens, ela deixou à mostra sua barriga trincada e também a perna torneada ao posar em sua casa. “E o que foi esse look 'Bem vindo 4.9' que mamãe usou para comemorar com as Zamigas?”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiara a beleza dela. “Gente, que linda”, escreveu um seguidor. “Nossa, que maravilhosa”, declarou outro. “Lindíssima”, escreveu mais um.

Scheila Carvalho faz festão de aniversário para a filha

Nas últimas semanas, Scheila Carvalho celebrou o aniversário de sua filha, Giullia Santos, de 12 anos, com um festão em sua casa. Na área externa de seu lar, a famosa proporcionou um evento para a herdeira e os amigos da garota com um toque bem moderno, com balada e drinks sem álcool.

