De biquíni branco, Pocah curte dia na praia do Rio de Janeiro

A cantora Pocah aproveitou o dia de sol na praia e posou sorridente para os paparazzi

CARAS Digital Publicado em 25/07/2022, às 19h06

Pocah(27) aproveitou o sol desta segunda-feira, 25, para ir à praia. A cantora e ex-participante do BBB 21 chamou a atenção ao dar um mergulho no mar na praia da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

Para renovar o bronze, a funkeira usou um biquíni branco fio dental, e ao perceber a presença dos paparazzi no local, a artista sorriu, acenou e ainda fez algumas poses sensuais na areia.

Confira as fotos de Pocah de biquíni na praia:

Foto: Fabricio Pioyani/AgNews

Foto: Fabricio Pioyani/AgNews

Foto: Fabricio Pioyani/AgNews

Foto: Fabricio Pioyani/AgNews

Foto: Fabricio Pioyani/AgNews

Troca de declarações

Lexa (27) e Pocah estão mais próximas do que nunca. Porém, nem sempre as coisas foram assim. Na última sexta-feira, 22, a esposa de MC Guimê (29) relembrou uma briga antiga que as duas tiveram.

No Twitter, a cantora fez um post refletindo sobre a amizade que tem com a ex-participante do BBB 21 e aproveitou para se declarar. "Eu realmente não entendo como eu e Pocah ficamos tanto tempo separadas, se vocês vissem a vibe da última vez que eu estive na casa dela… Nossa, nos damos tão bem. Te amo, amiga", escreveu ela.

