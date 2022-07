Atualidades / Mais que amigas!

Lexa e Pocah trocam declarações ao relembrarem briga: ''Não entendo como ficamos separadas''

Nas redes sociais, Lexa relembra treta do passado com Pocah e as duas enaltecem a amizade uma com a outra

CARAS Digital Publicado em 23/07/2022, às 15h41