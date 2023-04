De biquíni branco, Mel Maia dá zoom na barriga molhada

Mel Maia esbanja sensualidade ao fazer selfie no espelho com biquíni branco molhado

A atriz Mel Maia arrancou suspiros dos fãs ao mostrar sua beleza nas redes sociais. A beldade compartilhou uma foto usando apenas um biquíni branco fininho em um lindo dia de sol.

Na imagem, ela mostrou que estava com a pele molhada após um banho de piscina. Inclusive, ela também exibiu suas tatuagens na virilha e abaixo dos seios.

Em outro clique, ela registrou o seu look mínimo para o treino na academia. A beldade surgiu com um top branco e shorts curto após o treino do dia.

Atualmente, Mel Maia está no elenco da novela Vai na Fé, da Globo, na qual interpreta Guiga.

DESABAFO!

Cansada das falsas especulações envolvendo seu nome, Mel Maia abriu o jogo nas redes sociais e se pronunciou sobre os boatos envolvendo o seu relacionamento com MC Daniel.

No stories, Mel rebateu as suposições sobre a vida a dois e surgiu acompanhada do amado em um tom debochado: "Estou aqui com meu namorado que me traiu. Você me traiu? Poxa, amor…”, iniciou a declaração. MC Daniel também rebateu os boatos com ironia: "Não sei onde enfio minha cara. Talvez eu faça um IGTV para me explicar", o funkeiro debochou.