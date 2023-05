De biquíni branco, Larissa Manoela chama atenção com corpão escultural: “Mulherão”

Atriz Larissa Manoela deixa seguidores sem fôlego ao surgir de biquíni branco em registros inéditos

A atriz Larissa Manoela (22) causou um alvoroço nas redes sociais na tarde desta quarta-feira, 10. É que a morena decidiu compartilhar alguns cliques em que exibe toda a sua beleza com um biquíni branco. Os seguidores foram à loucura com os registros inéditos e deixaram diversos elogios para a artista.

Na legenda, Larissa evidenciou que as fotos não são de hoje: “Imagens meramente ilustrativas. Não tô de biquíni e nem tá calor. Tô gravando e com roupa do figurino”, ela escreveu e revelou que já está nas filmagens de seu novo projeto, a personagem ‘Penélope’ no filme “Traição Entre Amigas”, baseado no livro da escritora Thalita Rebouças.

“Isso quer dizer o quê? Nada. Só queria um motivo para postar essa foto. Também gostaria de colocar uma boa legenda mas que não fosse um texto gigante, só agora já foi”, Larissa finalizou a legenda da publicação em que aparece sentada fazendo caras e bocas enquanto exibe o corpão escultural na peça de banho de cor clara.

Os seguidores exaltaram a beleza da musa nos comentários: “Um mulherão”, um fã elogiou. “Uma beleza que encanta, linda demais”, escreveu mais uma. “Muito perfeita”, pontuou uma terceira. O noivo da atriz, o ator André Luiz Frambach (26), também fez questão de comentar: “Eu te amo amor! Amei a legenda, super profunda”, ele brincou e se derreteu pela amada.

Larissa Manoela revela detalhes sobre novo papel em filme:

Na última segunda-feira, 8, Larissa Manoela dividiu detalhes de seu novo projeto, o filme baseado no livro de Thalita Rebouças, “Traição Entre Amigas”, em que a atriz dará vida a personagem ‘Penélope’. Pelo Instagram, a artista abriu o coração e revelou que está com frio na barriga, animada em iniciar o processo de filmagens.