Larissa Manoela comenta sobre novo papel em filme: “Frio na barriga”

A atriz Larissa Manoela desabafou com seus seguidores nas redes sociais sobre seu novo papel em filme

Nesta segunda-feira, 8, Larissa Manoela encantou seus seguidores ao comentar em seu Instagram sobre seu novo projeto.

A atriz comentou um pouco sobre atuar como a personagem Penelope no filme “Traição Entre Amigas”, baseado no livro de Thalita Rebouças.

“Como boa amante da arte em sua forma geral, eu me realizo quando posso contar e viver histórias. Hoje começo mais uma... tão linda, delicada e profunda”, começou dizendo a atriz.

Larissa ainda comentou sobre seu novo projeto: “O mergulho durante o período do processo é profundo, mágico, arrepia, dá até frio na barriga. Aprendia que na verdade a gente só encontra um personagem quando se despede dele. Mas como assim se hoje eu a encontrei pela primeira vez?”.

“Todas as ‘minhas meninas’ carregam um pouco de mim e no fundo, sou elas! Uma imensidão, com várias versões, milhares em uma só. Acabo o dia com o coração cheio, os olhos brilhando, o sorriso de orelha a orelha e muita gratidão. Eu sempre estive no caminho certo! Ouvindo o batimento do coração da atriz, o meu”, finalizou a artista.

Nos comentários, a amiga de Larissa e atriz, Maisa Silva escreveu: “Te amo e te admiro”. O noivo de Larissa, André Luiz Frambach se declarou: “Eu te amo meu amor! Viva suas personagens! Viva a Larissa! Viva você! E viveremos juntos pra vida toda! Livres e fazendo nossas escolhas, construindo nossas vidas e nossos personagens, pecinha por pecinha para crescermos cada dia mais”.

Os seguidores de Larissa também adoraram o texto e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Filha dos palcos! Você nasceu pra isso, não tenho dúvidas”, escreveu uma fã. E outra seguidora comentou: “Voa princesa”.

Vídeo ousado!

Ainda nesta semana, Larissa Manoela e seu noivo André Luiz Frambach surpreenderam seus seguidores com um vídeo.

O casal fez um desafio em que André tinha que jogar Larissa para a frente do seu corpo sem deixa-la cair no chão. O vídeo causou comoção nas redes sociais.