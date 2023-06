De biquíni, Amanda Richter exibe curvas impecáveis durante mergulho: "Perfeita"

A atriz Amanda Richter chamou a atenção ao exibir seu corpaço ao publicar fotos dando um mergulho no mar

A atriz Amanda Richter, conhecida por interpretar a vilã Veridiana em Malhação, da TV Globo, na temporada de 2009, chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns cliques exibindo seu corpaço.

Nas imagens publicadas no feed do Instagram nesta quinta-feira, 8, a artista aparece dando um mergulho em um mar de águas cristalinas com um biquíni fininho, e seu corpo sarado e suas curvas impecáveis se destacaram.

Ela aproveitou os registros para celebrar o Dia Mundial dos Oceanos e falou sobre a importância de preservá-los. "Dia mundial dos oceanos! O oceano é um mundo à parte. Quem já mergulhou sabe a beleza de se descobrir em um universo colorido e diversificado, cheio de biodiversidade", começou a postagem.

"Os oceanos cobrem mais de 70% da superfície da Terra e contêm 97% da água de todo o planeta, por isso, nada mais justo do que nos conscientizarmos da importância dessas águas para a nossa existência por aqui e preservá-las", completou.

Nos comentários da postagem, os internautas elogiaram a beleza e boa forma de Amanda. "Linda e perfeita demais", disse uma seguidora. "Perfeita", escreveu outra. "Maravilhosa. Fotos perfeitas", falou uma terceira.

Além de atuar em Malhação, Amanda também participou do remake da novela Gabriela, em 2012, e em Topíssima, da Record, em 2019. Em outubro de 2020, a atriz oficializou seu relacionamento com o Deputado Federal Felipe Carreras. Na ocasião, eles postaram um clique exibindo a aliança de casamento e trocaram declarações.

"E hoje foi um dia muito especial e inesquecível. Dia de celebrar o nosso amor. Obrigada papai do céu por tanta benção e alegria em nossas vidas, né Felipe", escreveu a atriz na legenda do post. "Só tenho que agradecer a Deus por ter colocado você em minha vida. Hoje foi um dia pra lá de especial!! Um dia inesquecível. Te amo pra sempre, meu amor!! Minha mulher da minha vida", disse o deputado. Os dois, vale dizer, são pais de Júlia, que está com oito meses.

Confira a publicação da atriz:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Amanda Richter (@amandamrichter_)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!