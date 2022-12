De biquíni, Aline Campos ostenta curvas e empina o bumbum em passeio de barco

Influenciadora Aline Campos rouba a cena com corpaço escultural ao posar de biquíni com amarração diferente ao lado de Jesus Luz

A musa fitness Aline Campos (35) chamou atenção nas redes sociais nesta sexta-feira, 02, ao publicar novas fotos em que aparece mostrando seu corpão!

Nos registros, a influenciadora digital aparece curtindo dia de sol no Rio de Janeiro em passeio de barco ao lado do namorado, Jesus Luz (35), comemorando o aniversário de sua irmã mais nova com familiares e a sogra.

Com um biquíni verde limão com detalhes brilhantes, a famosa exibiu suas curvas saradas e o abdômen trincado ao empinar o bumbum nos cliques publicados em seu perfil no Instagram. Em uma das fotos, ela posou trocando beijo com Jesus.

"Sobre um dia de comemoração especial, com nossa família linda. Feliz novo ciclo, mana linda!", desejou Aline ao legendar a publicação.

O corpaço de Aline impresionou os fãs. "Gzuiz, que gata melldells", babou Carolina Dieckmann. "Hexa do Brasil", "Perfeita demais... Meta um corpão deste", "Oooh mulher belaaaa, senhor!", "Maravilhosaaaaaa", "Belíssima"

Confira as fotos de Aline Campos em passeio com Jesus Luz:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aline Campos (@soualinecampos)

Aline Campos mostra treino inusitado ao lado de Jesus Luz

Recentemente, Aline Campos usou as redes sociais para compartilhar um vídeo um tanto quanto inusitado ao lado do namorado, Jesus Luz. Na gravação publicada no feed do Instagram, o casal aparece treinando de um jeito diferente, tentando ver quem aguentava com o peso um do outro.

A influencer aparece na primeira imagem com o amado em seu colo, e depois começa a levantá-lo. O DJ também faz o mesmo 'exercício'. Em outro momento, Aline tenta fazer agachamentos com Jesus em suas costas, e também consegue executar alguns movimentos. O famoso, sem muitas dificuldades, também faz o exercício com a namorada. Por fim, ele deita no chão para que a atriz tente levantá-lo segurando seus braços e pernas, contudo, ela não conseguiu. "Eu tentei, mas olha o tamanho dele?", brincou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!