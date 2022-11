Aline Campos mostra treino inusitado com Jesus Luz: "Casal fitness"

A influenciadora digital divertiu os fãs ao mostrar o vídeo do treino com o namorado, Jesus Luz

Aline Campos(35) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 17, para compartilhar um vídeo um tanto quanto inusitado ao lado do namorado, Jesus Luz (35).

Na gravação publicada no feed do Instagram, o casal aparece treinando de um jeito diferente, tentando ver quem aguentava com o peso um do outro. A influencer aparece na primeira imagem com o amado em seu colo, e depois começa a levantá-lo. O DJ também faz o mesmo 'exercício'.

Em outro momento, Aline tenta fazer agachamentos com Jesus em suas costas, e também consegue executar alguns movimentos. O famoso, sem muitas dificuldades, também faz o exercício com a namorada. Por fim, ele deita no chão para que a atriz tente levantá-lo segurando seus braços e pernas, contudo, ela não conseguiu. "Eu tentei, mas olha o tamanho dele?", brincou.

Os seguidores ficaram admirados com as imagens e elogiaram. "Treinar assim dá gosto", disse uma seguidora. "Já pode eleger como o casal mais carismático e lindos do momento?", questionou outra. "Ainda aguentou muito!", falou uma internauta. "Casal fitness!", comentou uma fã.

Nos comentários, alguns fãs se mostraram preocupados com o fato de Aline estar grávida, contudo, a influencer já desmentiu a história. Na última quarta-feira, 9, os dois chegaram a anunciar que "o filho está vindo", mas após a repercussão, eles explicaram que o "filho" era apenas uma nova linha de produtos naturais que eles desenvolveram juntos.

Confira o treino inusitado de Aline Campos e Jesus Luz:

