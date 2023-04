De barriga toda de fora, Lore Improta choca com aparência do abdômen: ''Corpo lindo''

Lore Improta choca ao surgir com a barriga toda de fora e internautas ficam intrigados; veja

A dançarina Lore Improta (29) impressionou ao compartilhar novas fotos em sua rede social neste domingo, 23. Curtindo o dia ensolarado na Costa do Sauípe, na Bahia, a esposa de Léo Santana (34) chamou a atenção ao surgir de barriga de fora.

Nos registros deslumbrantes, a loira apareceu fazendo várias poses e roubou a cena ao surgir suando um conjuntinho preto e brando cheio de estilo. De cropped e saia baixa, Lore Improta revelou seu abdômen mega sarado.

"Nossos próximos dias serão aqui nesse paraíso em família", contou a famosa sobre onde ficará curtindo com a família.

A mamãe de Liz então recebeu vários comentários elogiosos sobre sua boa forma. Afinal, a dançarina é dona de um corpaço sarado sem plásticas. "Qual o segredo para ter uma barriga assim?", perguntaram. "Esse sim é um corpo lindo. Feminino, sem lipo HD é simplesmente maravilhosa", admirou uma fã.

Leia também:Léo Santana alfineta Lore Improta depois de Virginia dar avião para Zé Felipe

Veja as fotos de Lore Improta:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lorena Improta (@loreimprota)

Lore Improta tem ciúmes de Leo Santana? Cantor abre o jogo sobre relação

Marcado por sua sensualidade, o cantor Leo Santana (34) é um dos artistas que sofre bastante com os assédios dos fãs. Mas apesar da comoção causada nos admiradores, o famoso garante que isso não é algo que atrapalha em seu relacionamento com Lore Improta (29).

Em entrevista à CARAS Brasil, o baiano abriu o jogo sobre sua intimidade com a esposa e confessou que por algum tempo isso foi um problema entre eles, mas agora ambos têm agido com muita maturidade.

"Graças a Deus e ao tempo amadurecemos muito no nosso relacionamento e conversamos muito abertamente sobre tudo", disse o pai de Liz (2), fruto do casamento com Lore.

"Temos uma relação muito bacana e saudável e sabemos que os comentários sempre vão existir tanto positivos como negativos, inclusive alguns com maldade, mas a gente lida muito bem com isso, confiamos muito um no outro e nos amamos muito e assim seguimos", declarou.

Em tempo, Leo iniciou a divulgação do EP Another One, lançado na última semana. O projeto marca um novo momento na carreira do artista, que tem apostado na diversidade musical e menos sensualidade.