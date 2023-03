De amarrações a estampas: Veja 10 biquínis de Bruna Griphao para se inspirar

Emparedada da semana no BBB 23, a atriz Bruna Griphao costuma compartilhar cliques exibindo os mais diferentes biquínis

Confinada na 23ª edição do Big Brother Brasil, a atriz Bruna Griphao (24) chama atenção dos fãs e telespectadores por sua beleza e corpo sarado. Fora do reality da Globo, a artista costumava publicar diversos cliques curtindo dias de calor e sol, exibindo os mais diversos biquínis, variando entre estampas e amarrações. Relembre a seguir 10 estilos para se inspirar.

A artista, que já estrelou títulos como Malhação e a novela Nos Tempos do Imperador, deixa bem claro para os fãs que adora sol e piscina, além de sempre estar mostrando sua paixão pelos treinos na academia. Pouco tempo antes de entrar no BBB 23, Bruna Griphao exibiu um passeio de barco que fez em seu perfil , e recebeu elogios de fãs e internautas. "Queremos ter esse corpo? Sim. Queremos malhar muito e comer pouco? Não", escreveu uma.

Apesar de aparecer com biquínis estampados, a atriz surge na maioria das vezes usando modelitos lisos, com amarrações diferentes e a parte de baixo fio dental, em alguns momentos até apostando em tops do estilo tomara que caia. As cores variam desde tons mais sólidos, como branco e preto, até cores mais alegres, como lilás, azul e até mesmo verde.

A atriz já apareceu também com modelitos combinando a saída de praia com o biquíni, e até mesmo já posou de maiô. E os cenários são os mais diferentes, desde cachoeiras, praias, piscinas e esteiras para tomar sol, até a Grécia, país que visitou antes da sua entrada no reality show e que também tem descendência.

CONFIRA ABAIXO 10 BIQUÍNIS DE BRUNA GRIPHAO PARA SE INSPIRAR:

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram