Dani Calabresa passa por mudança radical no visual: "Muito apaixonada"

A humorista Dani Calabresa passou por uma mudança radical em seu visual, e ganhou elogios dos amigos e fãs ao surgir ruiva

Dani Calabresa está com um novo visual! A apresentadora e humorista decidiu abandonar os fios loiros e surgiu ruiva nas redes sociais.

Ao compartilhar no feed do Instagram o resultado da transformação radical que realizou nas madeixas, a famosa confessou que está apaixonada pela nova cor do seu cabelo. "Ruivo Calabresa. Tô muito apaixonada por esse cabelo!!!!", escreveu ela na legenda da publicação.

Os amigos e fãs de Dani encheram a postagem de elogios. "Tá linda. Ponto", disse a atriz Marisa Orth. "Gata", comentou a atriz Priscila Fantin. "Nossa que linda ficou a cara da Julia Roberts", falou Nicole Bahls. "Eu amei. Sério. De verdade, tá linda demais", falou uma fã.

Confira o novo visual:

Uma publicação compartilhada por Daniella Giusti 🍕 (@danicalabresa)

Dani Calabresa revela a vantagem de não trabalhar no BBB

Após ter seu quadro removido do Big Brother Brasil, a humorista Dani Calabresa contou qual é a vantagem de não trabalhar para o reality show da Globo. A famosa revelou ao Splash UOL que agora pode declarar torcida para um participante.

Na conversa, a comediante revelou que enquanto tinha seu contrato com o programa, ela não podia dar preferência para um brother. "[Agora] eu posso, gente. A vantagem de não estar trabalhando no BBB é que eu posso falar para quem eu tô torcendo. Antes era: 'Adoro todos'. Hoje, eu tenho meus preferidos", confessou Dani.

Ela falou sobre os brothers que mais se identifica no BBB 24 e lembrou de uma imitação que fez nas redes sociais. "Eu fiz um pouco [de imitação] da Beatriz e postei no Instagram. Eu gosto muito dela, muito divertida. Adoro o Davi, adoro a Cunhã", disse a humorista, que declarou sua torcida para a vendedora do Brás. Saiba mais!