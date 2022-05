Dakota Fanning arrasa em foto só de biquíni na web

Dakota Fanning exibe sua boa forma ao surgir sorridente em foto de biquíni no Instagram

CARAS Digital Publicado em 17/05/2022, às 13h47

A atriz Dakota Fanning (28) arrasou na escolha de sua foto do dia. Nesta terça-feira, 17, a musa compartilhou uma imagem só de biquíni em um dia de sol.

Na imagem, ela surgiu apenas de biquíni preto comportado e óculos de sol ao aproveitar um momento de lazer ao ar livre.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Tão linda”, disse um seguidor. “Que bela”, declarou outro. “Maravilhosa”, escreveu mais um.

Colar inusitado de Dakota Fanning

Há poucos dias, Dakota Fanning deu o que falar ao revelar que usa um colar com os pelos de sua cachorra que morreu.

“Ela morreu, minha primeira e única cachorra. O seu nome era Lewellen. Aqui tem um pouco do pele dela, no meu colar”, disse ela no programa The Kelly Clarkson Show. Então, a apresentadora comentou: “Isso é assustador e lindo”. Por fim, a atriz disse: “É um altar para a Lewellen”.