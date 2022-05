Cristina Aguilera, Ricky Martin, Charlie XCX e outras celebridades apostam em looks estilosos para baile de gala em Cannes

O baile amfAR em Cannes contou com a presença de várias estrelas que chegaram ao evento com looks estilosos

CARAS Digital Publicado em 26/05/2022, às 21h37

Nesta quinta-feira, 26, acontece o baile de gala amfAR em Cannes. Diversas estrelas internacionais esbanjaram beleza no red carpet do evento.

Christina Aguilera apostou na beleza com um vestido preto com detalhes brilhantes prata e dourados. A cantora chegou ao lado do noivo Matthew Rutler.

Outra cantora que compareceu ao evento foi Charlie XCX. A artista vestia um cropped transparente preto e uma saia longa da mesma cor.

A jovem atriz e cantora Sabrina Carpenter chegou ao baile com muita elegância usando um vestido longo branco, com fendas nas laterais.

Ricky Martin também marcou presença no evento de gala com um look all-black composto por terno e camisa.

A atriz Cythia Erivo, que irá protagonizar o filme do musical Wicked ao lado de Ariana Grande, brilhou no evento com um look bem decotado na parte de cima, e uma saia volumosa rosa.

A atriz ucraniana Milla Jovovich, conhecida por protagonizar os filmes de Resident Evil, esbanjou beleza na Riviera Francesa ao chegar no baile com um vestido azul-claro longo.

Confira aqui os looks do baile amfAR Cannes

Fotos: Getty Images