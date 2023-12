De vestido recortado, Maraisa mostra entradinha sarada da barriga

Com a barriga de fora, Maraisa mostra entradinha torneada e impressiona com físico escultural ao apostar em look com recortes

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, impactou com mais um look arasador para fazer um show. Nesta segunda-feira, 04, a famosa apareceu usando um vestido nada discreto nos bastidores e chamou a atenção.

Usando a peça de cor vibrante e cheia de recortes, a artista sertaneja revelou suas curvas esculturais. De barriga de fora, a musa ostentou seu abdômen bem torneado e impressionou com a definição, inclusive, ela até mostrou uma entradinha.

"Um look de arrasar, para fazer show em um lugar que tanto amo estar… Nordeste", falou ela na legenda da publicação. Nos comentários, os internautas logo a encheram de elogios. "Maravilhosa", exclamaram os fãs. "Perfeita", definiram outros.

Ainda nos últimos dias, Maraisa, que está solteira após o fim de seu noivado rápido com o empresário Fernando Mocó, esbanjou beleza ao eleger um vestido banco com decote no umbigo.

Nas últimas semanas, ela terminou seu noivado e brincou ao surgirem boatos de uma reconcialiação. "Essa semana está conturbada. O movimento está grande”, disse Maraisa. "Uma hora você tá noiva, depois separou, depois está pegando homem casado. Decide! Como é que você tá? Tá fazendo o quê da vida? Solteira, casada?", comentou.

Maraisa volta a usar aliança?

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, chamou a atenção ao se apresentar nesta quinta-feira, 23, usando aliança novamente no dedo correspondente ao de compromisso. Dias após anunciar o fim do noivado com Fernando Mocó, ela reapareceu com anel.

Três dias depois de se pronunciar confirmando que não estava mais comprometida, a sertaneja surpreendeu e levantou suspeitas de uma possível reconciliação com o empresário ao surgir com o acessório na mão.

A separação da artista e do ex foi confirmada por ela para o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL. “Terminamos o noivado sim. Estava bastante complicado para mim, trabalho demais. Mas está tudo bem, tudo em paz”, disse ela.

Veja as fotos de Maraisa usando aliança:

Fotos: Leo Franco/ Agnews