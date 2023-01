Com maiô cavado, Karoline Lima impressiona ao exibir curvas perfeitas: "Poderosa"

A influenciadora digital Karoline Lima ostentou seu corpo sarado ao curtir o dia na piscina em Fernando de Noronha

Na tarde desta quarta-feira, 18, Karoline Lima (26) arrancou suspiros dos seguidores ao compartilhar novos cliques em Fernando de Noronha, onde está curtindo suas férias.

A influenciadora digital surgiu em seu perfil no Instagram usando um maiô cavado rosa, enquanto fazia pose à beira da piscina. A loira ainda compôs o look com óculos escuros. "Dias incríveis em Noronha", disse ela na legenda da publicação.

Os registros deixou em evidência as curvas perfeitas da modelo, e os fãs fizeram questão de elogiar toda sua beleza. "Linda", disse uma seguidora. "Deusa", escreveu outra. "Poderosa", comentou uma admiradora. "Ela é perfeita demais", falou uma fã.

Recentemente, Karoline esbanjou beleza ao surgir fazendo pose na praia. Para renovar o bronzeado, ela apostou em um biquíni fio-dental azul, que deixou em destaque sua barriga sarada e suas curvas impecáveis. "Generosidade em primeiro lugar", escreveu a mamãe de Cecília (seis meses) na legenda da publicação.

Confira as fotos de Karoline Lima de maiô em Noronha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por KAROLINE LIMA. 🦋 (@karolinel)

Reflexão sobre o ano de 2022

Karoline Lima compartilhou em suas redes sociais um vídeo com a retrospectiva de 2022. A influenciadora dividiu imagens em que aparece chorando e também mostrou momentos felizes, como o nascimento da filha, Cecília, e confessou que o ano que passou foi o pior e o melhor da sua vida, contudo, afirmou que aprendeu bastante com tudo que viveu.

"Eu sei que demorei pra fazer a retrospectiva de 2022, mas quero que saibam que não foi fácil! Foi o pior e melhor ano da minha vida. Agradeço a Deus por tudo e por tanto aprendizado! Cecília foi meu maior presente. Enquanto estivermos juntas, não importa aonde estivermos. Estamos prontas e mais unidas que nunca pra 2023", escreveu a loira na legenda da publicação.

