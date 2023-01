Karoline Lima ostenta corpo sarado em clique de biquíni fio-dental: "Gata"

A influenciadora digital Karoline Lima ganhou elogios dos fãs ao surgir fazendo pose na praia

Karoline Lima (26) arrancou elogios dos seguidores das redes sociais neste sábado, 14, ao compartilhar um novo clique de biquíni.

Na imagem publicada no feed do Instagram, a modelo e influenciadora digital esbanjou beleza ao surgir fazendo pose na praia. Para renovar o bronzeado, a loira apostou em um biquíni fio-dental azul, que deixou em destaque sua barriga sarada e suas curvas impecáveis.

"Generosidade em primeiro lugar", escreveu a mamãe de Cecília, que está com seis meses, na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas rasgaram elogios e exaltaram a beleza da influencer. "Perfeita", disse uma seguidora. "Gata demais", escreveu outra. "Ela é muito maravilhosa", falou uma admiradora. "Assim você para o Instagram. É perfeita", comentou uma fã.

Confira a foto de Karoline Lima de biquíni na praia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por KAROLINE LIMA. 🦋 (@karolinel)

Karoline Lima lamenta não ter sido para o BBB 23

Nas redes sociais, Karoline Lima revelou que gostaria de fazer parte do elenco de Big Brother Brasil 2023. Ela lamentou não ter recebido um convite para o reality de confinamento da Rede Globo. "Boninho perdeu uma super oportunidade de me chamar. Achei que eu ia, já estava com toda a minha programação, esperando. Boninho, você não está entendendo o que perdeu, lindo", disse ela.

