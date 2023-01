Karoline Lima reflete sobre 2022: "Foi o pior e melhor ano da minha vida"

A influenciadora digital fez uma retrospectiva sobre o ano que passou e agradeceu pelos aprendizados

Na tarde desta segunda-feira, 2, a modelo Karoline Lima (26) compartilhou em seu perfil oficial no Instagram um vídeo com a retrospectiva de 2022.

A influenciadora dividiu imagens em que aparece chorando e também mostrou momentos felizes, como o nascimento da filha, Cecília, que atualmente está com cinco meses. A bebê é fruto do seu relacionamento com o zagueiro do Real Madrid, Éder Militão (24), de quem se separou em julho, dias antes do nascimento da herdeira.

Ao compartilhar a retrospectiva, Karol confessou que o ano que passou foi o pior e o melhor da sua vida, contudo, afirmou que aprendeu bastante com tudo que viveu. Além disso, ela ressaltou que sua filha foi o melhor presente.

"Eu sei que demorei pra fazer a retrospectiva de 2022, mas quero que saibam que não foi fácil! Foi o pior e melhor ano da minha vida. Agradeço a Deus por tudo e por tanto aprendizado! Cecília foi meu maior presente. Enquanto estivermos juntas, não importa aonde estivermos. Estamos prontas e mais unidas que nunca pra 2023", escreveu a loira na legenda da publicação.

Confira a retrospectiva de Karoline Lima:

Acidente em casa

Karoline Lima sofreu um acidente doméstico e relatou o acontecimento em suas redes sociais nesta segunda-feira, 2. A mãe de Cecília tomava banho quando foi surpreendida pela queda do vidro do box. Ela chegou a sofrer cortes e mostrou a situação do banheiro após o material ir abaixo.

"Gente do céu, olha o que acabou de acontecer. Eu tava saindo do banho, quando olhei para trás, o vidro explodiu. Me cortei um pouco, mas não foi nada comparado ao que poderia ter sido. Quando vi o vidro caindo corri pro canto do banheiro. Se eu não tivesse visto, teria sido em cima de mim", lamentou ela, mostrando os ferimentos nas pernas.

