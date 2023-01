Karoline Lima sofre acidente com box do banheiro e mostra ferimentos

Influenciadora Karoline Lima teve reação rápida ao ver o vidro do box ir abaixo

A influenciadora Karoline Lima sofreu um acidente doméstico e relatou o acontecimento em suas redes sociais nesta segunda-feira, 2.

Acontece que a mãe de Cecília tomava banho quando foi surpreendida pela queda do vidro do box. Ela chegou a sofrer cortes e mostrou a situação do banheiro após o material ir abaixo.

"Gente do céu, olha o que acabou de acontecer. Eu tava saindo do banho, quando olhei para trás, o vidro explodiu", escreveu a loira, mostrando o cômodo lotado de cacos.

Me cortei um pouco, mas não foi nada comparado ao que poderia ter sido. Quando vi o vidro caindo corri pro canto do banheiro. Se eu não tivesse visto, teria sido em cima de mim", lamentou a ex do jogador Éder Militão mostrando os ferimentos nas pernas.

Antes do acidente, na virada do ano, a loira mostrou para o que veio ao usar um look cheio de paetês e fendas. Ela publicou vídeo ao som de 'Mulher do Ano', de Luísa Sonza.

Confira vídeo de Karoline Lima: