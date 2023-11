Com look transparente, Cris Vianna chama atenção ao ostentar corpaço: "É muita beleza"

A atriz Cris Vianna ganhou elogios dos fãs das redes sociais ao recordar algumas fotos na praia

Cris Vianna, de 46 anos, elevou a temperatura das redes sociais nesta quinta-feira, 16, ao compartilhar algumas fotos de um ensaio fotográfico que realizou em uma praia.

Aproveitando o dia de TBT, a atriz, que interpreta a personagem Fafá na série 'Vicky e a Musa', do Globoplay, recordou alguns cliques em que aparece usando tranças no cabelo e um look transparente, em tom de azul, que deixa seu corpão escultural em destaque.

"Saudade das minhas tranças #tbt", escreveu a artista na legenda da publicação, recebendo diversos elogios. "Deusa", disse um seguidor. "É muita beleza", falou outra. "Que espetáculo de mulher", comentou um fã. "Perfeição", afirmou mais uma.

Além da série do Globoplay, Cris também está no elenco de 'Beijo adolescente', da HBO Max, e 'A história delas', do Star+.

Confira a publicação:

Cris Vianna fala sobre não ter feito protagonista em novela

Em entrevista à coluna Play do Jornal O Globo, a atriz Cris Vianna falou sobre não ter feito nenhuma protagonista em novela durante sua carreira. "A verdade é que nós, pessoas pretas, desde muitos anos, batalhamos para sermos escutados. E para recebermos de fato o que merecemos."

"A gente está tendo um mundo que caminha para ser um mundo melhor no futuro. Mas essa luta começou por nós. Não é um presente que está sendo dado. Às vezes, a narrativa fica como presente dado. Eu nunca fui capa de milhões de revistas que a gente tem por aí. Nunca fui protagonista de novela nenhuma na minha vida. Tenho anos de estrada. Nem por isso eu fico na dor, nem por isso fico no lamento. E continuo caminhando. Vejo várias coisas acontecendo e só posso aplaudir. Acho que a arte nos possibilita isso", afirmou a artista.