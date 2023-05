Cris Vianna aposta em vestido com decote no limite e fenda ousada: "Deusa"

Look ousado!

A atriz Cris Vianna chamou a atenção dos seguidores ao surgir produzida com um look ousado

Cris Vianna (46) elevou a temperatura das redes sociais na tarde desta sexta-feira, 26, ao compartilhar uma sequência de cliques toda produzida.

A atriz surgiu usando um vestido longo rosa, com um decote generoso e uma fenda até o limite. O modelo, com um drapeado na cintura, ressaltou as curvas impecáveis da artista.

Para completar a produção, Cris usou uma sandália de salto alto, deixou os cabelos presos, e apostou em uma maquiagem marcante, além dos brincos e anéis. "A minha vibe está realmente sextou hoje", confessou a famosa na legenda da publicação feita no feed do Instagram.

O look ousado e a beleza da atriz deixou os fãs impressionados, e eles fizeram questão de deixar elogios na postagem. "Deusa", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "A sua vibe está realmente algo à parte nessa sexta. Divina", comentou uma fã.

Confira as fotos do look de Cris Vianna:

Recentemente, a atriz Cris Vianna arrancou suspiros dos seguidores das redes sociais ao surgir usando um look poderoso. No Instagram, a artista publicou uma foto em que aparece usando um vestido justo, amarelo e cheio de brilho, que deixou suas pernas torneadas em destaque, já que o modelo era curtíssimo.

Ela ainda completou toda a produção com uma maquiagem forte, brincos e deixou os fios presos com um rabo de cavalo. Ao dividir o registro, Cris aproveitou para desejar uma boa sexta-feira aos seus fãs. "Boa sexta, seguimores", desejou ela na legenda da publicação.

