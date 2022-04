Com look todo transparente, Valesca Popozuda rouba a cena no Instagram

Cantora carioca Valesca Popozuda rouba a cena ao surgir com modelito provocante nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 11/04/2022, às 10h10

Aos 43 anos de idade, a cantora carioca Valesca Popozuda recentemente virou assunto e se destacou nas redes sociais.

Com um look ousado e todo transparente, a funkeira exibiu o corpo cheio de curvas em uma nova sequência de fotos que foi divulgada no feed do Instagram dela.

Caprichando na pose e no carão, a dona do hit Beijinho no Ombro mostrou todo o seu sex appeal na internet e recebeu muitos elogios dos admiradores virtuais.

"Poderosa é ela mesma!", escreveu um seguidor ao ver os registros de Valesca Popozuda com o figurino azul provocante. "Que dama de azul é essa?!", brincou outra pessoa na internet.

Veja o look transparente da Valesca Popozuda!