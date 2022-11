Com look de pedraria, Juju Salimeni cobre apenas o necessário e choca: ''Que mulherão''

Apresentadora Juju Salimeni ostentou corpaço sarado em look todo vazado e chamou a atenção

A apresentadora Juju Salimeni (36) colocou suas curvas saradas para jogo na rede social neste domingo, 27, ao compartilhar uma foto de um ensaio arrasador que protagonizou usando um look nada convencional.

No registro publicado pela ex-panicat, ela apareceu cobrindo apenas o necessário com uma espécie de top e micro saia de pedrarias.

Fazendo pose e carão, a musa fitness esbanjou suas curvas musculosas e impressionou com sua boa forma impecável. "Mostre ao mundo a que veio: você espera por isso há muito tempo, e tem muita gente pagando pra ver...", refletiu ela na legenda.

Nos comentários, a famosa logo recebeu uma chuva de elogios. "Que mulherão, Brasil", exclamaram os fãs. "Gata demais", escreveram outros.

Ainda nos últimos dias, Juju Salimeni roubou a cena ao aparecer só de meia calça em outro momento do ensaio ousado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Salimeni 💖 (@jujusalimeni)

Juju Salimeni revela se usa anabolizantes

A apresentadora Juju Salimeni falou sobre o uso de anabolizantes. Em sua rede social, ela abriu uma caixinha de perguntas e acabou recebendo um questionamento sobre utilizar os hormônios para ficar "grande".

"A pergunta correta seria: você faz uso de esteroides anabolizantes para ganho de massa muscular? E eu to te responder: faço acompanhamento com médico endocrinologista que regula toda a minha parte hormonal para que eu chegue nos meus objetivos estéticos com saúde. Sem hormônios corretamente alinhados você não ganha músculos nem emagrece", falou sobre o seu caso.

