Só de meia calça, Juju Salimeni escandaliza com corpaço turbinado seminu: ''Perfeição''

A apresentadora Juju Salimeni (35) agitou sua rede social neste domingo, 20, ao compartilhar uma foto quase sem roupa feita durante mais um de seus ensaios arrasadores.

No registro em preto e branco publicado pela ex-panicat, ela surgiu fazendo carão e chamou a atenção ao posar seminua, vestindo apenas uma meia calça com tamancos.

Cobrindo os seios com os braços, Juju Salimeni quase mostrou demais e chocou com seu bumbum mega empinado. "Perfeição", admiraram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram outros ao vê-la quase sem roupa.

Ainda nos últimos dias, a apresentadora provou ter um corpo lisinho e sem celulites ao fazer fotos sentada em sua suíte master. Usando um look curtinho, ela ostentou seu pernões torneados e sem furinhos.

Juju Salimeni revela se usa anabolizantes para manter corpo musculoso

A apresentadora Juju Salimeni falou sobre o uso de anabolizantes. Em sua rede social, ela abriu uma caixinha de perguntas e acabou recebendo um questionamento sobre utilizar os hormônios para ficar "grande".

"A pergunta correta seria: você faz uso de esteroides anabolizantes para ganho de massa muscular? E eu to te responder: faço acompanhamento com médico endocrinologista que regula toda a minha parte hormonal para que eu chegue nos meus objetivos estéticos com saúde. Sem hormônios corretamente alinhados você não ganha músculos nem emagrece", falou sobre o seu caso.

