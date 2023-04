Com look curto, ex-BBB Tina Calamba exibe corpo sarado durante passeio na praia: "Perfeita"

Tina Calamba, ex-participante do BBB 23, ganhou elogios ao exibir o corpo sarado durante um passeio pelo Rio de Janeiro

A ex-BBB Tina Calamba (29) chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao exibir seu corpo sarado durante um passeio em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Nos cliques publicados no feed do Instagram nesta sexta-feira, 28, a influenciadora digital surgiu usando um look todo branco: uma blusa com um recorte embaixo dos seios e shorts, deixando em destaque sua barriga sarada e sua perna torneada. Ela ainda completou o visual com um tamanco plataforma.

Ao compartilhar os cliques na praia, Tina quis saber dos fãs se ela já estava 'aprovada' como carioca. "Estou aprovada como uma verdadeira carioca? O Rio me seduz! Obrigada pelo carinho Cidade Maravilhosa! #TinaInRio", escreveu a ex-sister na legenda.

Os seguidores exaltaram a beleza da influencer. "Gata demais", disse uma seguidora. "Perfeita", afirmou outra. "Maravilhosa", comentou uma fã."Como faz para não sentir tanta dor nas costas por carregar o peso de ser a mais linda?", falou mais uma.

Confira as fotos de Tina:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tina Calamba 💎 (@tinacalamba)

Tina e Gabriel falam sobre relação após o BBB 23

Os ex-BBBs Tina e Gabriel Fop (24) participaram do Dia 101 do Big Brother Brasil 23 ao lado dos outros brothers na última quarta-feira, 26, e falaram da relação após o reality show da Globo. No BBB - A Eliminação, a jornalista e o modelo falaram sobre os recentes rumores de affair depois do programa e afirmaram que são apenas amigos.

"Somos amigos. E não vai ter [affair]. A nossa eliminação foi muito próxima, e encontrar alguém aqui fora que passou pelo mesmo acabou nos aproximando. Moramos em São Paulo, somos vizinhos de condomínio e colegas de trabalho [modelos da mesma agência], então, estamos sempre juntos", explicou a ex-sister.

