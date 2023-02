Com biquíni fio-dental, Deborah Albuquerque exibe curvas impecáveis ao curtir dia na piscina: "Mulherão"

A ex-peoa Deborah Albuquerque impressionou os fãs ao exibir seu corpão perfeito ao surgir usando um biquíni fio-dental

Deborah Albuquerque (38) elevou a temperatura das redes sociais nesta segunda-feira, 27, ao exibir suas curvas impecáveis ao surgir aproveitando o dia na piscina.

Em seu perfil no Instagram, a ex-participante do reality A Fazenda 14, da Record TV, esbanjou beleza e boa forma ao compartilhar uma sequência de cliques usando um biquíni fio-dental. Ao posar de frente e de costas, a influenciadora digital chamou a atenção ao ostentar sua barriga negativa e seu bumbum perfeito.

Ao publicar as imagens, Deborah aproveitou para fazer uma reflexão. "Corra atrás dos seus objetivos, acredite sempre na sua capacidade e se faça capaz. Para uma realidade melhor, comece a lutar hoje! Você é uma Fênix e nada poderá te impedir de renascer quantas vezes precisar", afirmou ela.

Os fãs da ex-peoa encheram a publicação de elogios. "Que gata maravilhosa", disse uma seguidora. "Fotos lindas. Uma diva", comentou outra. "Linda, inteligente e perfeita", afirmou uma fã. "Que mulherão", escreveu mais uma.

Confira as fotos de Deborah Albuquerque de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Albuquerque 🦚 (@albuquerquedeborah)

Look transparente

A ex-participante de A Fazenda Deborah Albuquerque investiu na sensualidade ao escolher o seu look para curtir a noite de desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Acompanhada do marido, Bruno Salomão, ela apareceu com um vestido com transparência e deixou a lingerie à mostra. A estrela surgiu com um vestido transparente com detalhes coloridos e a lingerie amarela e no estilo de hot pants. O modelito destacou o corpaço dela e as curvas impecáveis.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!