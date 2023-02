Ex-peoa Deborah Albuquerque abusa da transparência no carnaval

Ex-participante de A Fazenda, Deborah Albuquerque colocar o corpaço para jogo em vestido transparente para a folia na Sapucaí

A ex-participante de A Fazenda Deborah Albuquerque investiu na sensualidade ao escolher o seu look para curtir a noite de desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 17. Acompanhada do marido, Bruno Salomão, ela apareceu com um vestido com transparência e deixou a lingerie à mostra.

A estrela surgiu com um vestido transparente com detalhes coloridos e a lingerie amarela e no estilo de hot pants. O modelito destacou o corpaço dela e as curvas impecáveis.

A boa forma de Deborah Albuquerque já foi vista pelos fãs em outras ocasiões. Ela é presença confirmada nas praias do Rio de Janeiro em dias de calor. Recentemente, ela surgiu com um biquíni ousado e com transparência ao renovar o bronzeado ao ar livre.

Fotos: Marcelo / AgNews

Deborah Albuquerque deu o que falar em A Fazenda

Em 2022, Deborah Albuquerque foi uma das protagonistas da última edição de A Fazenda, onde causou uma disputa ferrenha com Deolane Bezerra (35) pela preferência do público. No final, as duas se deram mal: enquanto ela foi eliminada em uma roça, sua rival acabou desistindo da disputa. Sua postura inclusive rendeu comentários aqui fora. Moranguinho, a esposa do cantor Naldo Benny (43), por exemplo, detonou o comportamento da algoz quando foi eliminada.

“A Deborah é uma interrogação, muitas vezes eu achei que ela era um personagem e ficou over, ficou muito. Mas também muitas vezes achei que ela não era um personagem, ela é assim mesmo!”, disse Moranguinho, que se chama Ellen Cardoso.