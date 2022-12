Cobrindo somente as partes íntimas, Juju Salimeni surge arrasadora em ensaio: ''Perfeita''

Apresentadora Juju Salimeni fez a temperatura subir ao aparecer quase nua em ensaio cheio de atitude

A apresentadora Juju Salimeni (35) parou tudo com um clique ousado em sua rede social nesta terça-feira, 06. Usando um look cheio de atitude, a famosa protagonizou um ensaio arrasador.

No registro publicado pela artista, ela apareceu vestindo apenas meia calça e um sobretudo. Sem roupa íntima, a musa fitness tapou os seios e cobriu a parte íntima com as mãos.

"Não importa o quão estranha pareça sua estrada: é você quem sabe o peso das pedras; só você lembra o tempo da caminhada", refletiu Juju Salimeni na legenda.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a famosa de elogios. "Maravilhosa", admiraram os fãs. "Perfeita", escreveram outros.

Ainda recentemente, a apresentadora causou com outro clique ousado, em que apareceu apenas de meia calça arrastão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Salimeni 💖 (@jujusalimeni)

Juju Salimeni revela se usa anabolizantes para manter corpo musculoso

A apresentadora Juju Salimeni falou sobre o uso de anabolizantes. Em sua rede social, ela abriu uma caixinha de perguntas e acabou recebendo um questionamento sobre utilizar os hormônios para ficar "grande".

"A pergunta correta seria: você faz uso de esteroides anabolizantes para ganho de massa muscular? E eu to te responder: faço acompanhamento com médico endocrinologista que regula toda a minha parte hormonal para que eu chegue nos meus objetivos estéticos com saúde. Sem hormônios corretamente alinhados você não ganha músculos nem emagrece", falou sobre o seu caso.