Cobrindo somente o necessário, Juju Salimeni escandaliza ao exibir curvas desenhadas: ''Maravilhosa''

A apresentadora Juju Salimeni (35) fez a temperatura subir em sua rede social nesta quarta-feira, 12, ao compartilhar um vídeo de um ensaio ousado que fez usando pouca roupa.

No registro publicado pela ex-panicat, ela apareceu quase sem roupa e cobrindo apenas o necessário com as peças tipo miçanga.

Mostrando quase tudo, a musa fitness chocou ao deixar seu corpaço desenhado em evidência e arrancou suspiros dos seguidores ao exibir o momento ousado com muita sensualidade.

"A mulher mais sensual do Brasil", opinou uma pessoa. "Maravilhosa", exclamaram outros. "Que mulher é essa?", questionou um terceiro admirador.

Ainda recentemente, Juju Salimeni chamou a atenção ao ostentar suas curvas estourando em um vestido coladíssimo ao corpo. Sem nada por baixo, ela deu o que falar.

Veja o vídeo de Juju Salimeni em ensaio ousado:

Juju Salimeni revela se usa anabolizantes para manter corpaço musculoso

A apresentadora Juju Salimeni falou sobre o uso de anabolizantes. Em sua rede social, ela abriu uma caixinha de perguntas recentemente e acabou recebendo um questionamento sobre o assunto.

"A pergunta correta seria: você faz uso de esteroides anabolizantes para ganho de massa muscular? E eu to te responder: faço acompanhamento com médico endocrinologista que regula toda a minha parte hormonal para que eu chegue nos meus objetivos estéticos com saúde. Sem hormônios corretamente alinhados você não ganha músculos nem emagrece", falou sobre o seu caso.

