Sem nada por baixo, Juju Salimeni exibe corpaço estourando em look colado: ''Deusa''

Apresentadora Juju Salimeni mostrou curvas turbinadas em vestido micro recortado e chamou a atenção

CARAS Digital Publicado em 30/09/2022, às 08h20

A apresentadora Juju Salimeni (35) impressionou ao exibir seu corpaço torneado em um look coladíssimo. Nesta quinta-feira, 29, a famosa compartilhou cliques de um evento que marcou presença usando um look bem justo ao corpo e chamou a atenção.

Aparentemente sem nada por baixo, sem calcinha e sutiã, a ex-panicat ostentou suas curvas turbinadas sem marcar no vestido estampado e todo recortado.

Com seu cabelão feito e sorridente, Juju Salimeni fez poses para os registros e esbanjou seu corpaço desenhado com estilo. "De ontem", falou sobre os cliques feitos no dia anterior.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a famosa de elogios. "Deusa", exclamaram os seguidores. "Perfeita", definiram outros.

Ainda recentemente, Juju Salimeni virou piada com um look diferente. Durante um passeio em um shopping de luxo com um amigo, a musa fitness intrigou ao surgir com um sapato inusitado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Salimeni 💖 (@jujusalimeni)

Juju Salimeni revela se usa anabolizantes para manter corpaço musculoso

A apresentadora Juju Salimeni falou sobre o uso de anabolizantes. Em sua rede social, ela abriu uma caixinha recentemente e acabou recebendo um questionamento sobre o assunto.

"A pergunta correta seria: você faz uso de esteroides anabolizantes para ganho de massa muscular? E eu to te responder: faço acompanhamento com médico endocrinologista que regula toda a minha parte hormonal para que eu chegue nos meus objetivos estéticos com saúde. Sem hormônios corretamente alinhados você não ganha músculos nem emagrece", falou sobre o seu caso.

É bom lembrar que recentemente, em uma entrevista para o PODDELAS, Juju Salimeni comentou que para ficar grávida teria que mexer em seus hormônios, já que atualmente seu quadro não é o mais adequado para ter uma gestação por ser focado no estético musculoso.

