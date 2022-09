Cleo arranca suspiros da web ao exibir seus pernões com vestido prateado curtinho: ''Deusa!''

Cleo deixou seus fãs babando ao exibir seus pernões usando um vestido prateado super curtinho

CARAS Digital Publicado em 08/09/2022, às 19h05

Nesta quinta-feira, 8, Cleo (39) deixou seus fãs babando ao publicar algumas fotos arrasadoras em suas redes sociais. A atriz publicou uma série de cliques onde ela aparece esbanjando sua beleza com um look super estiloso.

Nas imagens, ela aparece fazendo poses sensuais, usando um vestido curtinho, que realçavam a beleza de seus pernões. O modelo escolhido pela artista ainda tinha um decote ousado, que quase mostrava demais. Além disso, a gata escolheu uma maquiagem arrasadora e uma sandália de salto alto.

Na legenda, ela apenas escreveu: "Querendo voltar pra esse lugar chamado Trancoso".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Deusa!", disse um. "Maravilhosa!", falou outro. "Que mulher!", escreveu um terceiro.

Confira as fotos sensuais de Cleo exibindo seus pernões usando um vestido prateado super curtinho:

Fã de Cleo especulam gravidez após fotos publicadas com o marido

Recentemente, Cleo compartilhou uma sequência de fotos encantadoras ao lado do marido, Leandro D'Lucca e chamou atenção dos fãs, ao aparecer com as mãos na barriga. Os seguidores da artista passaram a especular uma possivel gravidez, comentando coisas como: "Essa mão na barriga: não brinca com meu coração" e "Essa mão na bariga... Será que vem aí?".

