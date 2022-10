Cleo aposta em vestido neon curtinho para festa em comemoração aos 40 anos

Atriz e cantora Cleo faz festa em São Paulo para celebrar a chegada dos 40 anos com a presença de famosos

CARAS Digital Publicado em 06/10/2022, às 09h42 - Atualizado às 10h25

A cantora Cleo completou mais um ano de vida no final de semana e organizou uma festa para comemorar a data especial!

Na noite de quarta-feira, 05, a atriz reuniu um time de famosos na balada Candy, que fica no bairro dos Jardins em São Paulo. O tema da festa era neon e contou com decoração e guloseimas, além de um bolo em referência ao seu signo, Libra.

Para celebrar a chegada dos 40 anos, a musa escolheu um look verde neon. Esbanjando estilo, a famosa arrasou com um vestido de tricô curtinho verde-limão, com vários recortes e amarrações em preto. O marido da atriz também optou pelas mesmas cores do visual da amada e os dois posaram trocando beijão para os fotógrafos presentes no local.

Os convidados também usaram roupas em cores vibrantes e fluorescentes. Cleo foi prestigiada pela mãe Gloria Pires (59), o padrasto Orlando Morais (60), as irmãs Antonia Morais e Ana Morais, além do marido, Leandro D'Lucca, além de Luiza Possi, Isabeli Fontana, Di Ferrero, Mari Palma, Phelipe Siani, Foquinha, Carolina Ferraz, Luciana Gimenez, entre outras celebridades.

Confira o look de Cleo para sua festa de aniversário:

Fotos: Leo Franco/AgNews

Cleo é homenageada pela família em seu aniversário

O domingo, 02, foi dia de festa na casa da família Pires! Isso porque a cantora e atriz Cleo fez aniversário! Completando mais um ano de vida, a artista recebeu homenagens especiais da mãe, Gloria Pires, e do padrasto Orlando Morais. Ao celebrar a chegada dos 40 anos de Cleo, a veterana compartilhou um clique antigo encantador em que a herdeira do relacionamento com o cantor Fábio Jr (68) aparece ainda criança. Na imagem, as duas estão dando um selinho. "@cleo Meu bbzinho, mulher gigante - hoje é seu dia! Gratidão por ter me escolhido para ser sua mãe. Gratidão por ter sido apoio fundamental para a minha caminhada. Gratidão por compartilhar seu amor comigo e sempre me ensinar. Te amo, filha. Toda a felicidade em sua vida, amor!", disse Gloria.

