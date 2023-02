Claudia Ohana fala de procedimentos estéticos e novo namorado: “Estou vivendo e me sinto muito jovem”

Claudia Ohana ainda avaliou o sucesso que faz entre os internautas nas redes sociais

Claudia Ohana completou 60 anos de vida e conversou com a revista Contigo sobre como se sente ao chegar à terceira idade. A artista garantiu que não realizou nenhum procedimento estético.

“Acho lindo falar da minha idade. Procedimentos estéticos, nunca fiz nenhum. Imaginava uma mulher de 60 anos muito diferente. (…) Estou vivendo e me sinto muito jovem. Tenho orgulho também do meu corpo, como ele tá hoje, eu acho que eu me cuido, não sou uma pessoa exagerada, isso não é uma coisa que me consome“, disse.

Mesmo estando satisfeita e sentindo-se bem consigo mesma, a atriz relata que não engatou nenhum namoro.

“Não, e estou muito bem comigo mesma. Eu gosto dos dois: de namorar, de ver filmezinho, fazer brigadeiro, eu sou bem caseira. Mas, apesar de gostar disso, também me curto muito“, conta.

A artista veterana também destacou a repercussão que seus cliques de biquíni causam entre os internautas.

“O culto à foto de biquíni é algo muito do Brasil, e muito do Rio. Para nós, cariocas, é diferente. Quando era pequena, com 13, 14 ou 15 anos de idade, eu ia de biquíni e sandália para a rua. Nós temos na nossa cultura carioca expor o corpo. A gente malha pra caramba. E tem o bronze, a marquinha”, disse.

Claudia Ohana se pronuncia após receber críticas por devolver cães adotados

"Em dezembro de 2019 adotei 2 filhotes de 2 meses. Infelizmente, em março, três meses depois do convívio com o Thor e com o Tigrão, a pandemia causada pelo SARS-CoV-2 chegou ao Brasil. Foi quando iniciei o isolamento em minha casa. Trancada em casa, sozinha e sem poder sair na rua para passear com eles, me encontrei em uma situação muito difícil. Em função da extensão da programação da pandemia diante da necessidade deles enquanto filhotes e das minhas limitações de saúde (comecei a ter crises agudas na minha coluna que comprometeram a minha mobilidade), considerei a devolvê-los. Inclusive cheguei a falar sobre isso com a Toca do Bicho", explicou Claudia Ohana.