Clara Buarque exibe corpo impecável em clique de biquíni: "Maravilhosa"

A atriz Clara Buarque ganhou elogios dos seguidores ao exibir o corpo escultural na praia

A atriz Clara Buarque, que interpretou a personagem Bia na novela Travessia, da TV Globo, chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 11, ao compartilhar uma sequência de cliques que tirou ao longo do último mês.

Em alguns dos cliques publicados no feed do Instagram, a filha do cantor Carlinhos Brown aparece fazendo pose sentada em um gramado, na academia e ao lado do ator Antonio Pitanga. Além disso, ela impressionou ao mostrar suas curvas ao surgir com um biquíni preto e camisa branca na praia. "Junho/2023", escreveu a artista na legenda.

Os internautas rasgaram elogios nos comentários da postagem. "Linda", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "Você é linda e talentosa", falou uma fã. "Clarinha esbanja beleza, talento, inteligência", afirmou outra.

Em recente entrevista à CARAS no Hotel Nacional, no Rio, Clara falou sobre suas conquistas. A jovem, que além de ser filha de Brown e Helena Buarque, é neta da atriz Marieta Severo e do cantor Chico Buarque, confessou que mesmo tendo a arte no DNA, por muito tempo negou esse dom.

"Durante muitos anos da minha vida trabalhar com arte era uma negação, por mais que eu soubesse, lá no fundo, que eu tinha nascido para isso. Era algo que me assustava muito ao mesmo tempo que me encantava também. Tinha medo da exposição principalmente, medo das comparações. Eu tinha receio desse mundo, porque você tem que ter muita cabeça para enfrentá-lo", confessou.

Carlinhos Brown canta ao lado da filha Clara Buarque

Recentemente, o cantor Carlinhos Brown subiu pela primeira vez no palco de teatro com a filha Clara Buarque. Em seu perfil no Instagram, o artista, integrante do grupo Tribalistas ao lado de Marisa Monte e Arnaldo Antunes, mostrou sua apresentação com a herdeira em um show em Salvador, na Bahia. No registro publicado, o famoso reuniu alguns momentos da apresentação com Clara.

"Terça, eu tive a alegria de participar da reinauguração de um teatro tão importante como @teatrosesccasadocomercio levando o show “Umbalista”. A noite se tornou ainda mais especial porque tive a companhia de minha filha amada, @clara.buarque, no palco. Foi a primeira vez que fizemos essa parceria no palco de um teatro. Fazer parte desse momento tão significativo para o cenário artístico e cultural baiano foi magnífico!", celebrou o artista.