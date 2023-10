Carolina Dieckmann ostenta corpo sarado ao renovar o bronzeado à beira da piscina

A atriz Carolina Dieckmann ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao mostrar como está curtindo o seu dia

Carolina Dieckmann chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao mostrar como estava aproveitando o seu dia. Curtindo as férias após o fim da novela 'Vai na Fé', da TV Globo, ela aproveitou o sol para renovar o bronzeando à beira da piscina.

Nas fotos postadas no feed do Instagram na tarde desta terça-feira, 17, a atriz surgiu exibindo seu corpo sarado ao usar um biquíni lilás, enquanto fazia algumas poses. Além disso, ela também apostou em um chapéu azul royal.

Além de ostentar o corpaço, Dieckmann postou outros detalhes do seu dia de lazer, como o livro que estava lendo, e a bebida que escolheu para se refrescar. A loira também mostrou a tatuagem que fez com os nomes dos dois filhos, Davi, de 24 anos, fruto de seu relacionamento com o ator Marcos Frota, e José, de 16, de seu casamento com Tiago Worcman.

"Lilás. Mate batido com gelo. Borboleta na manga caída. Livro parado no meio. Tatuagem esmaecida. Chapéu azul royal. Céu azul anil… outubro de 23; Brasil", escreveu ela na legenda da publicação, recebendo vários elogios dos internautas. "Lindeza", disse uma seguidora. "Maravilhosa", falou outra. "Chega a travar o celular com tanta beleza", brincou uma fã.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Carolina Dieckmann se revolta com fama de grossa

A atriz Carolina Dieckmann voltou a ser assunto nas redes sociais na última sexta-feira, 13. É que a atriz foi acusada de ser grosseira em um relato compartilhado por uma astróloga. O vídeo, que circula nas redes sociais, alcançou milhares de visualizações e chegou até a loira, que ficou Indignada com a 'fama de grossa'. Ela veio a público para se defender dos comentários.

"[...] Nem me lembro da última vez que fui ao programa da Xuxa. Faz uns 20 anos, talvez? Não sei! Enfim, uma história muito antiga… Se há 20 anos eu a tratei de um jeito que ela não gostou [...], talvez tenha me sentido invadida. [...] Enfim, não posso dizer que não aconteceu, porque 20 anos atrás, realmente", disse ela, que em seguida detonou a atitude da astróloga. Confira o desabafo completo!